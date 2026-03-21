Milano scontro tra una moto e un taxi in viale Mugello | morti nella notte un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20

Nella notte a Milano, in viale Mugello, si è verificato uno scontro tra una moto e un taxi. Nell’incidente sono deceduti un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20. Un’auto guidata da un uomo di 61 anni si è ribaltata durante il sinistro, e il conducente è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 sono morti intorno alle 4 di oggi, sabato 21 marzo, in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello a Milano. Il conducente del taxi, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito: il veicolo su cui viaggiava si è ribaltato. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, sembra che la moto viaggiasse lungo viale Campania, provenendo da piazza Piola. All’incrocio, la Kawasaki Ninja avrebbe bruciato il rosso, centrando in pieno sulla fiancata un taxi che stava percorrendo corso XXII Marzo in direzione periferia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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