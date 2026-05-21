Milano Torre Seta rinasce | 312 monoblocchi per la sicurezza post-incendio
A Milano, un complesso edilizio danneggiato da un incendio sta per essere completamente rinnovato attraverso la costruzione di 312 nuovi monoblocchi. L'intervento mira a garantire la sicurezza dell'edificio, focalizzandosi sulla resistenza al fuoco e sulla prevenzione dei danni futuri. I lavori coinvolgono l'installazione di materiali specifici, scelti per le loro proprietà protettive, che consentiranno di preservare gli elementi strutturali e di evitare la demolizione. La ristrutturazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza in edifici resi vulnerabili da eventi incendiari.
? Domande chiave Come può un edificio danneggiato da un incendio evitare la demolizione?. Quali materiali garantiscono la protezione dei 312 nuovi monoblocchi?. Perché il foro finestra è il punto più critico della sicurezza?. Come si integra la resistenza al fuoco con il design architettonico?.? In Breve Installazione di 312 monoblocchi Presystem in lana di roccia e fibrocemento.. Progetto architettonico dello Studio Marco Piva con consulenza tecnica di Elena Perlotti.. Materiali con classificazione antincendio A2-s1, d0 e resistenza EI90 secondo norma UNI EN 1364-1.. Recupero dell'ex Torre del Moro dopo il grave incendio occorso nel 2021..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Milano, incendio alla Torre dei Moro: 9 condanneIl Tribunale di Milano ha condannato per disastro colposo, a pene fino ai tre anni, nove degli imputati del processo per la Torre dei Moro, il...
Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniMilano, 20 marzo 2026 – Il tribunale di Milano ha stabilito condanne da otto mesi a tre anni per nove dei tredici imputati nel processo per il maxi...
Alpac per la rinascita di Torre Seta a MilanoInstallati 312 monoblocchi Presystem Mineral Wool su misura per il nodo involucro-serramento dell’ex Torre del Moro ... edilportale.com
Torre Seta, la Fenice risorge dalle ceneri: tra un anno la consegna delle caseMilano, 26 giugno 2025 – La ricostruzione è quasi a metà dell’opera. Le gru sono in azione, gli operai non si fermano mai. Dal luglio dell’anno scorso, in via Antonini, dove fino al 29 agosto 2021 ... ilgiorno.it