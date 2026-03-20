Milano incendio alla Torre dei Moro | 9 condanne

A Milano, il Tribunale ha condannato nove imputati per il disastro colposo legato all’incendio alla Torre dei Moro, avvenuto il 29 agosto 2021. Il processo ha portato a pene fino a tre anni di reclusione. La torre di 18 piani ha preso fuoco causando la distruzione di 26 appartamenti, 13 auto e la morte di alcuni animali domestici.

Il Tribunale di Milano ha condannato per disastro colposo, a pene fino ai tre anni, nove degli imputati del processo per la Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021 devastando 26 appartamenti, 13 auto e provocando la morte di animali domestici. Incendio alla Torre dei Moro, le condanne. La giudice Amelia Managò ha condannato a tre anni Teodoro Martinez e Francisco Ybbarra Churruca, i due manager spagnoli della Alucoil, il produttore iberico dei pannelli Larson, utilizzati per il rivestimento dei pilastri esterni e delle “vele” dei parapetti lungo le facciate nella torre di via Antonini che, secondo la pm Marina Petruzzella (che aveva chiesto per loro otto e sette anni di reclusione), avrebbero contribuito a trasformare il palazzo in “una torcia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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#Milano Condannati 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto 2021, trasformandosi in una "torcia" senza causare vittim x.com