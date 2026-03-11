Operazione Oleandro sequestrato il patrimonio di U Ciuraru | sigilli a 62 immobili e 3 società

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella di Arezzo, al provvedimento con cui il Tribunale di Catania-sezione misure di prevenzione ha disposto il sequestro in materia di prevenzione antimafia del patrimonio riconducibile a Carmelo Salemi, il 57enne detto “U Ciuraru”, ritenuto elemento di spicco della famiglia Santapaola-Ercolano nel quartiere di Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile “ritenuto organicamente asservito agli interessi” del clan. Il valore dei beni sottoposti a sequestro è di oltre 10,8 milioni di euro. Salemi e Papa erano già stati raggiunti nel 2024 da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "Oleandro". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

