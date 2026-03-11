Operazione Oleandro sequestrato il patrimonio di U Ciuraru | sigilli a 62 immobili e 3 società

Da cataniatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nella provincia etnea e in quella di Arezzo, al provvedimento con cui il Tribunale di Catania-sezione misure di prevenzione ha disposto il sequestro in materia di prevenzione antimafia del patrimonio riconducibile a Carmelo Salemi, il 57enne detto “U Ciuraru”, ritenuto elemento di spicco della famiglia Santapaola-Ercolano nel quartiere di Picanello, e Giovanni Fabrizio Papa, imprenditore edile “ritenuto organicamente asservito agli interessi” del clan. Il valore dei beni sottoposti a sequestro è di oltre 10,8 milioni di euro. Salemi e Papa erano già stati raggiunti nel 2024 da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "Oleandro". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Maxi sequestro da 2,2 milioni a imprenditore vicino ai Casalesi: sigilli a società, 15 immobili e conti correntiMaxi sequestro di beni per un valore complessivo stimato in oltre 2,2 milioni di euro nei confronti di un imprenditore 51enne originario di San...

Viola i sigilli di un immobile sequestrato e abbandona rifiuti ingombrantiViolando i sigilli di un immobile sottoposto a sequestro ha abbandonato rifiuti ingombranti.

Una selezione di notizie su Operazione Oleandro sequestrato il...

Discussioni sull' argomento Operazione Oleandro, sequestrato il patrimonio di U Ciuraru: sigilli a 62 immobili e 3 società; Mafia, sequestrati beni per oltre 10,8 milioni a u Ciuraru. Coinvolto l’imprenditore Papa; Mafia, a Catania sequestro da oltre 10 milioni a soggetti ritenuti vicina ai 'Santapaola-Ercolano'; Mafia a Catania: sequestrati beni per 10,8 mln a U Ciuraru, coinvolto l’imprenditore Papa.

Cerca tra news e video legati all’argomento.