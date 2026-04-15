Patrimonio pubblico il Demanio punta su digitale e Ai per valorizzare gli immobili

Il Demanio ha annunciato un piano volto a valorizzare gli immobili pubblici attraverso l’uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale. La digitalizzazione del patrimonio pubblico rappresenta una priorità per le amministrazioni, che cercano di rendere più efficiente la gestione e l’utilizzo degli immobili. Questa strategia mira a integrare strumenti innovativi per ottimizzare le risorse e migliorare la trasparenza delle operazioni legate al patrimonio pubblico.

La digitalizzazione del costruito entra sempre più stabilmente nell'agenda delle amministrazioni pubbliche. È il messaggio uscito dall'incontro promosso il 15 aprile dal Cnel, dall'agenzia del Demanio e Centro italiano per l'innovazione digitale nelle costruzioni, con al centro il rapporto tra tecnologie, gestione degli immobili pubblici e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale. Il passaggio chiave della giornata è stato la presentazione ufficiale del Cidic, nuova associazione scientifica multidisciplinare che mette insieme esperti, università e centri di ricerca con l'obiettivo di accompagnare la transizione digitale nel settore delle costruzioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Patrimonio pubblico, il Demanio punta su digitale e Ai per valorizzare gli immobili Notizie correlate Demanio, nuova piattaforma per valorizzare gli immobili pubblici“Crea valore, investi con noi”: la piattaforma del Demanio che promuove investimenti, rigenerazione urbana e progetti pubblico?privati su 383... La Città Metropolitana e l’Arpa Campania permutano due immobili per valorizzare il rispettivo patrimonio pubblicoTempo di lettura: 4 minutiFirmato in via definitiva il contratto di permuta tra i due enti: l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Arenaccia passa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Patrimonio pubblico, Alessandro Cocco (FDI): Anche per Alghero un Piano Città con l'Agenzia del Demanio; L'Agenzia del demanio rinnova la concessione dell'Abbazia di San Giorgio; San Giorgio Maggiore, rinnovata la concessione dell'abbazia ai monaci per 19 anni; L'Agenzia del Demanio alla ricerca di impiegati amministrativi: requisiti, contratto e domanda. Patrimonio pubblico, il Demanio punta su digitale e Ai per valorizzare gli immobiliLa digitalizzazione del costruito entra sempre più stabilmente nell'agenda delle amministrazioni pubbliche. È il messaggio uscito dall'incontro promosso il 15 aprile dal Cnel, dall'agenzia del Demanio ... ilsole24ore.com Fratelli d’Italia propone il ‘Piano Città’: «Trasformiamo il patrimonio pubblico in volano di sviluppo»Anche Alghero merita un ‘Piano Città’. Si tratta di uno strumento concreto e replicabile messo in campo dall’Agenzia nazionale del Demanio per trasformare il ... algheroeco.com ME.TA.: NO ALLA SVENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO "Il Comune non abdichi al suo ruolo di programmazione agricola." A seguire una nota del consigliere comunale di Taranto Gregorio Stano (M5s). "L'annuncio della consultazione di mercato per la g facebook A #Mantova firmato il #PianoCittàImmobiliPubblici: al via la rigenerazione del patrimonio pubblico con nuovi servizi, sostenibilità e spazi per cittadini. Tra i primi interventi, l’ex aeroporto Migliaretto. Dettagli: agenziademanio.it/it/sala-stampa… x.com