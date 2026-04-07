Doppia sconfitta per Milano e Virtus Poeta | La nostra Eurolega è finita

Milano e Bologna sono state sconfitte nelle rispettive partite di Eurolega. Bologna aveva raggiunto un vantaggio importante, ma alla fine ha perso contro il Bayern Monaco. L'EA7 ha subito un rientro da -14 punti e ha perso la partita. Dopo questa giornata, il commento di un dirigente ha confermato che la loro partecipazione alla competizione è terminata.

Niente da fare per le italiane alla 36esima giornata di Eurolega. Valencia, con un quarto periodo di grande intensità (24-13) supera Milano 102-96. Vittoria interna numero 15 per gli spagnoli in 18 gare. Non bastano 20 punti di Brooks e 16 di LeDay all’Olimpia, che soffre tremendamente Badio (20 punti) e Montero (25). Il play-in per Milano è sostanzialmente compromesso, come ammesso da coach Poeta nel post-partita: "La nostra Eurolega è finita". Bologna, già fuori dai giochi, subisce la quarta sconfitta di fila in Europa ma dà chiari segnali di vita, fa soffrire il Bayern Monaco fino alla fine prima di arrendersi 85-80 nonostante Matt Morgan (28 punti con 67 dall'arco). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: "La nostra Eurolega è finita" Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo! Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 90-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: fuga definitiva degli uomini di Poeta Temi più discussi: Basket, Virtus sconfitta in casa da Venezia. E anche la Reggiana perde a Milano; I nostri play off terminano a Milano. Sconfitta 3-1 in Gara-4 di Semifinale; Torneo ‘Alba dei Campioni’: doppia sconfitta per il Catanzaro Under15; Simone Inzaghi compie 50 anni: fotostoria dell'ex tecnico interista. Milano sfiora l'impresa a Parigi, poi cede e saluta il Play-InL'Olimpia Milano dice addio al Play-In: a Parigi non basta una clamorosa rimonta dal -27 al -1, finisce 103-93 ... it.blastingnews.com L'Olimpia Milano inciampa a Montecarlo, ma batte la Virtus BolognaIl doppio turno - Era una settimana molto importante per il destino europeo di Milano. L'EA7 Olimpia Milano esce con il bilancio di una sconfitta e di una vittoria. A Montecarlo contro il Monaco, Mila ... pianetabasket.com Fury torna sul ring dopo il ritiro nel dicembre del 2024: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix Tyson Fury torna sul ring nel momento più difficile della sua carriera ed è chiamato a riscattarsi dopo la doppia sconfitta contro Oleksandr Usyk, c - facebook.com facebook L'Europa obbliga Meloni e Nordio a reintrodurre l'abuso d'ufficio che avevano cancellato. Prima il referendum, ora Bruxelles: doppia sconfitta. Ho incontrato @giuseppeantoci6 a Campobasso: ha guidato questa battaglia per noi. Il @Mov5Stelle era dalla parte x.com