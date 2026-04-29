Tentato omicidio | entra in casa di una donna e l' accoltella poi fugge con 800 euro
Nella notte del 18 aprile, una donna di 42 anni, di nazionalità thailandese, è stata ferita con un coltello all’interno della propria abitazione a Brescia. L’aggressore è entrato in casa e, dopo averla colpita, è fuggito portando circa 800 euro. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.
Era la notte del 18 aprile quando una donna thailandese di 42 anni è stata aggredita all'interno della propria abitazione a Brescia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo si è presentato alla sua porta e, puntandole un coltello contro, ha preteso che consegnasse il denaro contante che.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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