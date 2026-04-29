Tentato omicidio | entra in casa di una donna e l' accoltella poi fugge con 800 euro

Nella notte del 18 aprile, una donna di 42 anni, di nazionalità thailandese, è stata ferita con un coltello all’interno della propria abitazione a Brescia. L’aggressore è entrato in casa e, dopo averla colpita, è fuggito portando circa 800 euro. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.