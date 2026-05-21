Milano odio sui social per le consiglieri PD | attacchi sul voto Tel Aviv

A Milano si sono moltiplicati gli attacchi sui social contro tre consiglieri del Partito Democratico, in relazione a una votazione riguardante Tel Aviv. Alcuni soggetti hanno chiesto formalmente che non vengano ricandidate nelle prossime elezioni. La decisione ha suscitato reazioni anche tra i Giovani Democratici, che hanno espresso le proprie opinioni sulla scelta di voto adottata dai consiglieri. La discussione ha generato un acceso dibattito online, con commenti di varia natura.

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