Milano odio sui social per le consiglieri PD | attacchi sul voto Tel Aviv
A Milano si sono moltiplicati gli attacchi sui social contro tre consiglieri del Partito Democratico, in relazione a una votazione riguardante Tel Aviv. Alcuni soggetti hanno chiesto formalmente che non vengano ricandidate nelle prossime elezioni. La decisione ha suscitato reazioni anche tra i Giovani Democratici, che hanno espresso le proprie opinioni sulla scelta di voto adottata dai consiglieri. La discussione ha generato un acceso dibattito online, con commenti di varia natura.
? Punti chiave Chi ha chiesto formalmente di non ricandidare le tre consigliere?. Come hanno reagito i Giovani Dem alla scelta del voto?. Perché la posizione di Diana De Marchi ha scatenato attacchi identitari?. Quali conseguenze avrà questo scontro sulla gestione diplomatica di Milano?.? In Breve Giovani Dem e Michele Albiani criticano le tre consigliere per il voto espresso.. Diana De Marchi denuncia attacchi personali legati alla sua identità ebraica.. Cecilia Strada interviene criticando le contraddizioni del dibattito sul dialogo internazionale.. Il sindaco Sala valuta l'incompatibilità tra gemellaggio e summit per la pace..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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