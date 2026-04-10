Nel Partito Democratico di Milano si sono riaccesi i dibattiti sulla relazione con Tel Aviv, con alcuni membri che hanno chiesto di sospendere il gemellaggio. La discussione ha generato tensioni tra i rappresentanti del partito, portando alla possibilità di un ritiro. Un esponente di rilievo si è detto pronto a lasciare, alimentando ulteriormente il fronte interno di dissenso. La questione ha acceso un nuovo capitolo nelle dinamiche politiche locali.

Si apre un nuovo fronte di tensione interna nel Partito Democratico milanese dopo la richiesta di sospendere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Una posizione sostenuta in Consiglio comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni e appoggiata da esponenti di primo piano come Pierfrancesco Majorino e dal segretario metropolitano Alessandro Capelli. Una scelta che ha provocato la dura reazione di Emanuele Fiano, esponente del Pd e membro dell’area Sinistra per Israele, che in un lungo intervento sui social ha espresso un giudizio fortemente critico. Fiano: “Difficile restare in un partito così”. Fiano non nasconde il proprio disagio politico, arrivando a mettere in discussione la sua permanenza nel partito: “ È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così ”, scrive, commentando la linea adottata dal Pd milanese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano, scontro nel Pd sul gemellaggio con Tel Aviv: un big pronto a lasciare

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Le dichiarazioni dell’esponente del Partito Democratico e di Sinistra per Israele: “Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra” - facebook.com facebook

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