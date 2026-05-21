A Milano, le linee 90 e 91 modificano temporaneamente i loro percorsi a causa di lavori in corso. La linea 90 ha nuovi capolinea provvisori, con fermate spostate tra viale Murillo e via Ricciarelli. Tra le fermate interessate ci sono alcune che cambiano percorso, con nuove tappe o sospensioni di quelle abituali. La modifica riguarda principalmente le fermate tra queste due vie, mentre le altre linee continuano a seguire il loro tragitto normale.

? Domande chiave Dove si trovano esattamente i nuovi capolinea provvisori per la 90?. Quali fermate specifiche cambiano percorso tra viale Murillo e via Ricciarelli?. Come riconoscere le nuove paline gialle per non perdere il mezzo?. Chi deve prestare massima attenzione ai nuovi spostamenti verso l'ospedale San Luca?.? In Breve Nuove fermate provvisorie segnalate da paline gialle in viale Migliara e viale Elia.. Spostamento fermate verso civici 42, 14, 3, 58 e 65 in varie zone interessate.. Variazioni impattano l'accesso all'Ospedale San Luca e l'asse Serra-Monte Ceneri.. Nuovi percorsi interessano i nodi di piazzale Lotto, viale Murillo e viale Certosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, linee 90 e 91 cambiano percorso: nuovi stop per i cantieri

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