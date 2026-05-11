A Napoli, cinque linee dell'azienda di trasporto pubblico hanno modificato i loro percorsi lungo via Nuova Marina. Le linee 151 e 154 hanno istituito nuove fermate temporanee lungo il tragitto. I cambiamenti interesseranno anche gli studenti dell’università Federico II, con variazioni nei tempi di percorrenza previsti. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e sono previste fino a data da definirsi.

? Domande chiave Quali sono le nuove fermate temporanee per le linee 151 e 154?. Come cambieranno i tempi di percorrenza per gli studenti della Federico II?. Dove si fermeranno i bus della linea 202 durante i lavori?. Quali percorsi dovranno seguire i passeggeri delle linee 412 e 421?.? In Breve Lavori per adeguamento infrastruttura tranviaria in via Nuova Marina dal 11 maggio 2026.. Linee 412 e 421 limitate tra San Giovanni e l'emiciclo di Poggioreale.. Linee 151, 154 e 202 transiteranno fuori corsia con nuove fermate temporanee.. Nuove fermate istituite a piazza del Carmine, Marina-Duomo, Marina-Orefici e Marina-Cariplo.. Lunedì 11 maggio 2026, l’Anm ha disposto la variazione del percorso per cinque linee di trasporto pubblico a Napoli a causa di nuovi interventi sulla corsia preferenziale in via Nuova Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 5 linee ANM cambiano percorso: i nuovi percorsi a via Nuova Marina

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