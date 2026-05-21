milano irregolare violenta una donna

Ieri nel primo pomeriggio a Milano, gli agenti di un hub sono intervenuti per fermare un uomo che stava aggredendo sessualmente una donna. Durante il intervento, gli agenti hanno arrestato il sospettato. L’episodio si è verificato presso l’hub di Lampugnano, dove sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione. La donna coinvolta è stata soccorsa e assistita sul posto. La polizia ha portato l’uomo in stato di fermo.

Ieri nel primo pomeriggio gli agenti di stanza presso l’hub di Lampugnano sono intervenuti e hanno arrestato un uomo mentre era in corso l’aggressione sessuale di una donna. Erano circa le 14.00 quando l’autista di un bus che aveva appena parcheggiato il veicolo richiama l’attenzione degli agenti: poco lontano, in una zona più appartata della stazione bus, aveva visto una coppia ed era stato colpito dagli atteggiamenti aggressivi dell’uomo e dal tentativo di divincolarsi della donna. Grazie all’intervento degli agenti la coppia viene separata e gli agenti raccolgono le dichiarazioni della donna, nata in Togo nel 1984, che appena arrivata da Linate si era seduta con accanto la valigia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, giovane trovata morta in un cortile

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