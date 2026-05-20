Nigeriano violenta e picchia una turista a Milano | è un irregolare con precedenti per stupro

Nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio, all’hub di Lampugnano a Milano, una turista è stata aggredita da un uomo di nazionalità nigeriana. L’aggressore, un uomo irregolare con precedenti per stupro, ha violento e picchiato la donna. L’intervento della polizia locale è stato tempestivo, grazie anche alla segnalazione di un autista di autobus, che ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Terrore nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio all’hub di Lampugnano, a Milano, dove una donna è stata salvata da una violenza sessuale grazie al tempestivo intervento della polizia locale e alla segnalazione di un autista di autobus. Un uomo di 26 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato mentre stava tentando di abusare della vittima in una zona appartata della stazione bus. Erano circa le 14 quando l’autista, dopo aver parcheggiato il mezzo, ha notato una scena sospetta poco distante: una coppia appartata, con l’uomo che mostrava atteggiamenti aggressivi mentre la donna cercava di divincolarsi. Insospettito, ha immediatamente richiamato l’attenzione degli agenti della polizia locale presenti presso l’hub. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nigeriano violenta e picchia una turista a Milano: è un irregolare con precedenti per stupro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nigeriano irregolare e con precedenti penali: trasferito al Cpr di BariTempo di lettura: < 1 minutoUn 32enne di origini nigeriane è stato accompagnato dalla Polizia di Stato di Benevento presso il Centro di Permanenza... Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggioUn nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante...