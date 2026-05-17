Dramma lungo l’Ostigliese a Roncoferraro | morto motociclista di 28 anni

Un incidente ha coinvolto un motociclista di 28 anni lungo la strada Ostigliese a Roncoferraro, in provincia di Mantova, nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roncoferraro (Mantova), 17 maggio 2026 – Un’altra tragedia lungo le strade della Lombardia. L’ennesima croce sulle strade lombarde nella mattina di oggi, domenica 17 maggio 2026. La vittima anche in questo caso è giovanissima: un ragazzo di 28 anni residente in provincia di Modena. Lo schianto è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi a Roncoferraro, nel Mantovano, lungo l'Ostigliese. Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimaste coinvolte un'auto e una moto, in sella alla quale si trovava il 28enne modenese. L’ambulanza messa a disposizione della piccola paziente operata alla Sol et Salus per rientrare a casa in Sicilia L'impatto è stato particolarmente violento e il centauro – in base alle prime informazioni – sarebbe stato proiettato in un fosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dramma lungo l’Ostigliese a Roncoferraro: morto motociclista di 28 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto frontale sull’Ostigliese: muore motociclista di 32 anniGogolniceanu Vasile, cittadino moldavo di 32 anni, è deceduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026. Schianto auto-moto in via Serenissima a Brescia: morto un motociclista di 28 anniUna Renault Captur avrebbe invertito all'improvviso il senso di marcia e tagliato la strada a due moto. Dramma lungo l’Ostigliese a Roncoferraro: morto motociclista di 28 anniRoncoferraro (Mantova), 17 maggio 2026 – Un’altra tragedia lungo le strade della Lombardia. L’ennesima croce sulle strade lombarde nella mattina di oggi, domenica 17 maggio 2026. La vittima anche in q ... ilgiorno.it Muore un 28enne in moto contro un’auto sull’Ostigliese tra Governolo e GaroldaRONCOFERRARO Tragico incidente oggi poco prima delle 12.30 lungo l'Ostigliese all'altezza di Corte Quadre, poco prima della località di Garolda, nel ... vocedimantova.it