Milano il futuro dell’industria | 900 aziende per l’IA digitale

A Milano si sta delineando un nuovo scenario per l’industria digitale, con circa 900 aziende coinvolte nel settore dell’intelligenza artificiale. La discussione si concentra su come i dati provenienti dai sistemi informatici e di controllo possano essere integrati per migliorare i risultati economici. Si analizzano anche le difficoltà delle medie imprese italiane nel portare avanti progetti di innovazione digitale, spesso rallentate da limiti strutturali e di risorse.

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? Punti chiave Come possono i dati IT e OT unificarsi per aumentare i profitti?. Perché le medie imprese italiane faticano a scalare l'innovazione digitale?. Come si trasforma un esperimento di IA in un vantaggio competitivo?. Quali strategie permettono di superare i silos informativi tra reparti produttivi?.? In Breve Evento dal 19 al 21 maggio con 250 sessioni tecniche e 260 esperti internazionali.. Maurizio Galardo e Jesus Hernandez spiegano l'integrazione tra dati IT e OT.. Partnership con Snowflake, Amazon Web Services e IFS per l'intelligenza industriale.. Luca Branca evidenzia la capacità di scala delle medie imprese italiane.. Milano... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il futuro dell’industria: 900 aziende per l’IA digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agroalimentare e Logistica: filiere e accesso ai mercati Sullo stesso argomento Leggi anche: 870 aziende e 45mila lavoratori: il "motore" dell'industria romagnola festeggia dieci anni Bosa: l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitaleDomani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa ospiterà un seminario formativo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle... IL FUTURO DI ETTORE MESSINA L'ex coach dell'Olimpia Milano, di cui è rimasto presidente delle basketball operations, toglie ogni dubbio: è pronto a ripartire su una panchina. x.com Google ha appena inaugurato l’era degli agenti IA: il futuro delle imprese raccontato al Cloud Live di MilanoAl Google Cloud Live 2026 di Milano, il colosso di Mountain View ha presentato il nuovo ecosistema digitale destinato a guidare le imprese del futuro ... fanpage.it Il Giorno guarda al futuro, oggi a Milano la celebrazione per i 70 anni: storia, cultura e scienzaL’appuntamento questa sera a Palazzo Bovara. L’editore Del Vecchio: Identità e credibilità da custodire nel tempo ... ilgiorno.it