Nel 2026, Confindustria Romagna festeggerà i dieci anni di attività, avvenuti l’1 ottobre 2016 con la fusione delle associazioni territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Attualmente rappresenta circa 870 aziende e 45.000 lavoratori della regione, costituendo un elemento centrale dell’industria locale. La sua nascita ha segnato un passaggio importante per il settore produttivo di questa zona.

L'associazione celebra il decennale dell'unione tra i territori. Il presidente Riciputi: "Insieme per essere più forti, la sfida ora è la Città Romagna da un milione di abitanti" Confindustria Romagna si prepara a celebrare nel 2026 i dieci anni di attività: l’attuale associazione è nata, infatti, l'1 ottobre 2016 dall’unione delle territoriali diRavenna e Rimini, e poi di Forlì-Cesena. “Sono stati dieci anni in cui il mondo è cambiato totalmente a una velocità vertiginosa – afferma il presidente, Mario Riciputi – con un’accelerazione costante e sempre crescente. Viviamo tempi davvero incerti e complessi, ma questi anni... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - 870 aziende e 45mila lavoratori: il "motore" dell'industria romagnola festeggia dieci anni

Articoli correlati

Sangraf e Moplefan, storie di crisi: aziende ferme e lavoratori senza stipendi, è allarme industriaLa crisi che colpisce il settore industriale e manifatturiero ternano – in particolar modo i poli chimici – e la crescita del numero di lavoratori in...

Leggi anche: Un impero da 25 miliardi di euro e 45mila dipendenti: il "modello Romagna" compie dieci anni