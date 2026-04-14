Bosa | l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitale

Domani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa organizza un seminario dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese locali. L’evento si concentra sull’applicazione di questa tecnologia e sul suo ruolo nel processo di digitalizzazione delle attività commerciali e produttive della zona. La giornata prevede interventi di esperti e momenti di confronto con i partecipanti interessati a conoscere le novità nel settore.

Domani, mercoledì 15 aprile, l’Istituto Pischedda di Bosa ospiterà un seminario formativo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese locali. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Bosa in collaborazione con l’istituto scolastico, mira a fornire ai titolari di attività produttive della Planargia e del territorio di Bosa strumenti pratici per comprendere l’AI generativa e il suo utilizzo consapevole nel lavoro quotidiano. Il Rotary Club Bosa ha strutturato questo incontro rientrando in una delle sette aree d’intervento previste dal Rotary International, focalizzandosi nello specifico sullo sviluppo delle economie locali. La presidente del club, Angela Deriu, coordina un progetto che punta a trasformare un tema spesso percepito come astratto o eccessivamente complesso in una risorsa concreta per il tessuto produttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bosa: l’IA guida le imprese locali verso il futuro digitale Imprese: Romano (InfoCamere), insieme al progetto 'Camera del Futuro' arriva Janas, l'IA a sostegno delle imprese"Un’innovazione nel segno del digitale e dell’Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente con il nuovo sito della Camera... L’espansione dell’intrattenimento digitale in Campania e il ruolo delle nuove piattaforme interattive nelle strategie delle imprese localiL’ecosistema digitale italiano sta attraversando una fase di forte fermento, alimentata da iniziative che coinvolgono aziende creative, startup...