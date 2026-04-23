Giovani designer crescono | il Salone Satellite premia le installazioni più innovative tra ricerca ecologia e materiali del futuro

Il Salone Satellite ha annunciato i vincitori delle installazioni più innovative tra ricerca, ecologia e materiali del futuro. La manifestazione si è svolta a Milano e ha visto la partecipazione di giovani designer provenienti da diverse parti del mondo. Tra le esposizioni premiate, spiccano quelle che hanno interpretato in modo originale tematiche legate alla sostenibilità e all’uso di materiali innovativi. La premiazione si inserisce in un contesto che celebra anche gli ottant’anni di una nota associazione di settore.

Milano, 23 aprile 2026 – Dalla mostra “La filiera delle meraviglie“, scelta da Federlegno per un racconto visivo degli ottant’anni di storia dell’associazione sino alla premiazione dei giovani talenti del Salone Satellite. Secondo giorno denso di eventi al Salone del Mobile che dopo aver incassato il “sostegno” del Governo ed essersi appuntato i galloni di “ambasciatore del made in Italy nel mondo”, prosegue con il fitto calendario di appuntamenti a contorno della manifestazione. Federlegno dopo l’esposizione al Mimit a Roma, porta a Milano la mostra. “Non è solo un passaggio geografico: è un ritorno simbolico nel cuore del design...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani designer crescono: il Salone Satellite premia le installazioni più innovative tra ricerca, ecologia e materiali del futuro Notizie correlate Leggi anche: Marva Griffin e il Salone Satellite: "Credo nella forza dei giovani e nel saper fare degli artigiani" Leggi anche: Dante e l’ecologia: una rilettura che parla ai giovani. Il rapporto tra uomo e natura sempre più urgente Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giovani designer crescono: il Salone Satellite premia le installazioni più innovative tra ricerca, ecologia e materiali del futuro; SaloneSatellite 2026, gratuito e sempre aperto al pubblico; Inizia il SaloneMobile. Legno-Arredo trainato dall'Italia; Salone del Mobile a Milano, cosa vedremo. Marva Griffin e il Salone Satellite: Credo nella forza dei giovani e nel saper fare degli artigianiLa fondatrice della piattaforma che ha dato tanta visibilità ai creativi dei tutto il mondo Pronti con entusiasmo anche in questa ventisettesima edizione, ricca di tante novità. ilgiorno.it SPD Scuola Politecnica di Design al Salone Satellite 2026:Dieci progetti per raccontare il design come strumento di trasformazione SPD presenta al Salone Satellite un’esposizione che mette in dialogo ricerca accademica e industria, con progetti nati da brief ... mi-lorenteggio.com Una scultura a forma d'uovo simbolo del Salone Satellite. In cedro del Libano, realizzata dagli studenti di Artwood Academy #ANSA x.com La 64° edizione del Salone del Mobile.Milano si tiene da martedì 21 a domenica 26 Aprile 2026. Apertura al pubblico il fine settimana, mentre per tutta la durata della manifestazione si può visitare il Salone Satellite con le proposte dei giovani designer. Tantis - facebook.com facebook