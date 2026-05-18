Milano dove batte il cuore? Le 4 coordinate del centro città

Milano, città ricca di storia e di punti di riferimento, si interroga su quale sia il suo centro effettivo. Tra le domande più frequenti si trova quella sull’ombelico della città, così come indicato da Leonardo da Vinci, e quale quartiere antico si trovi tra il nord e il sud, emergendo come punto di riferimento tra le diverse aree del centro. Queste coordinate aiutano a capire meglio la distribuzione della zona centrale e le sue principali caratteristiche storiche e culturali.

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