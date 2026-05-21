Milano il clima cambia | +3°C in 50 anni tra asfalto e isole di calore

Negli ultimi cinquant'anni a Milano si è verificato un aumento di circa 3°C delle temperature. Le aree centrali della città e i quartieri periferici presentano differenze significative nelle temperature diurne e notturne. Le zone con maggiore presenza di asfalto e senza vegetazione, come alcune parti del centro, mostrano temperature più elevate rispetto ad altre aree, come le isole di calore. Le temperature minime di notte sono diventate più alte, rendendo difficile il recupero termico durante il riposo notturno.

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