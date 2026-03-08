Isole di calore Meno sfalci e via l’asfalto

Nel tentativo di ridurre gli effetti delle isole di calore, alcune città adottano pratiche come il taglio differenziato dei prati, la piantumazione di alberi e la creazione di micro-foreste urbane. Inoltre, si procede alla “depavimentazione” di alcune aree, eliminando l’asfalto per favorire il raffreddamento naturale. Queste misure mirano a rendere le aree urbane più resilienti ai cambiamenti climatici.

Taglio differenziato dei prati, piantumazioni, micro-foreste urbane e “depavimentazione“ per rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono alcune delle azioni contenute nel primo Piano del Verde del Comune di Lodi, presentato ieri in Biblioteca Laudense nell’ambito del calendario di iniziative Green City. "È la prima volta che il verde urbano viene pianificato in modo strutturato – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Caserini –. Un lavoro importante che ci consente di programmare gli interventi e costruire un percorso condiviso". Il piano sarà sottoposto all’esame del consiglio comunale. Il documento nasce da un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, ‘Strade verdi’ a Boccaleone: via l’asfalto contro le isole di caloreBergamo, 8 febbraio 2026 - Una rivoluzione green per restituire spazio ai pedoni e a beneficio di almeno 600 utenti fragili.

