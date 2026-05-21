Milano il business dei data center

Milano e la Lombardia stanno sviluppando una presenza significativa nel settore dei data center, integrandosi nella rete mondiale di queste infrastrutture. La città, tradizionalmente riconosciuta per finanza, moda e immobili, si sta consolidando come un punto strategico anche per questa attività. La crescita di questa realtà si riscontra in vari progetti e investimenti dedicati alla creazione e gestione di strutture per l’archiviazione e il trattamento dei dati digitali.

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