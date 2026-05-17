Il business dei data center Sajwani socio d’affari di Trump punta su Pregnana Milanese

A settembre 2021, un imprenditore ha dichiarato di essere alla ricerca di un progetto adatto a investire a Milano, concentrando l’attenzione sul settore dei data center. Recentemente, è stato reso noto che la sua attenzione si è rivolta a un’area di Pregnana Milanese, in provincia di Milano, dove intende sviluppare un nuovo centro di elaborazione dati. La notizia arriva in un momento in cui il mercato dei data center in Italia sta attirando sempre più investimenti, anche grazie alla crescita delle esigenze digitali.

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