Il business dei data center Sajwani socio d’affari di Trump punta su Pregnana Milanese
A settembre 2021, un imprenditore ha dichiarato di essere alla ricerca di un progetto adatto a investire a Milano, concentrando l’attenzione sul settore dei data center. Recentemente, è stato reso noto che la sua attenzione si è rivolta a un’area di Pregnana Milanese, in provincia di Milano, dove intende sviluppare un nuovo centro di elaborazione dati. La notizia arriva in un momento in cui il mercato dei data center in Italia sta attirando sempre più investimenti, anche grazie alla crescita delle esigenze digitali.
Milano – A settembre 2021 aveva annunciato di essere alla ricerca del “progetto giusto” per investire a Milano. A distanza di qualche anno Hussain Sajwani il progetto giusto lo ha trovato. Non proprio a Milano, ma appena fuori: a Pregnana Milanese, in un’area industriale dismessa, la ex Gefco-Citroen. Qui la sua Damac Properties realizzerà un data center da 55mila metri quadrati operativo dalla fine del 2028. Ad occuparsene sarà, per l’esattezza, la Edgnex Data Centers, una società fondata dalla stessa Damac per inseguire il business del digitale. L’area metropolitana milanese conta già una trentina di centri per l’elaborazione dei dati, facenti capo ad operatori diversi: abbastanza per restituire un quadro esaustivo degli interessi che si muovono dietro all’economia dei dati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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