A Milano, due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un veicolo mentre attraversavano sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città, e il conducente del veicolo è risultato essere ubriaco e sotto l’effetto di droghe. Una delle donne è deceduta sul colpo, mentre l’altra è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha fermato il conducente, che ora è sotto indagine per omicidio stradale e lesioni gravi.

A Milano due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un pirata della strada mentre attraversavano sulle strisce pedonali: una delle due è morta, l’altra è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, in via Carnia, all’altezza dell’incrocio con via Deruta. Erano da poco passate le 21 quando le due sorelle sono state travolte da una Smart Fortwo nera. L’uomo alla guida della vettura, 39 anni, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma circa un’ora dopo si è costituito agli agenti della Polizia Locale. È stato sottoposto all’alcoltest e al narcotest ed è risultato positivo a entrambi: aveva quattro volte il tasso alcolico consentito. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Milano, due sorelle investite da un pirata della strada ubriaco e drogato: una è morta

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