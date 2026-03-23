Due donne ucraine sono morte investite da una Mercedes a Napoli, in zona Porta Nolana. Stavano attraversando sulle strisce pedonali. Fermato il conducente 34enne, sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Tragedia nella notte a Napoli: due donne sono morte dopo essere state investite da un'automobile mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata nei pressi di Porta Nolana. Una delle due vittime è deceduta sul colpo, l'altra è spirata poco dopo il ricovero presso l'ospedale del Mare. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, un uomo di 34 anni, residente a Napoli, era alla guida di una Mercedes che procedeva ad alta velocità quando ha travolto le due pedoni in fase di attraversamento. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Porta Nolana, 2 donne investite e uccise da un’auto sulle strisce pedonali: fermato il conducente

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