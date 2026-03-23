Falciate da un’auto in corsa mentre erano sulle strisce pedonali morte due donne a Napoli

Due donne sono morte dopo essere state investite da un’auto in pieno centro a Napoli mentre erano sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in corso Garibaldi, a poca distanza dalla stazione centrale, in una zona particolarmente trafficata. Le vittime, entrambe di nazionalità ucraina, sono state falciate da una vettura mentre si trovavano in strada. L’impatto è stato violentissimo: una delle due, 57 anni, è morta sul colpo, mentre l’altra, di 52 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto, 34 anni, è stato arrestato dalla Polizia locale perché era alla guida sotto l’effetto di alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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