Milano Andrea Painini guida Confesercenti per il terzo mandato

A Milano, Andrea Painini è stato confermato alla guida di Confesercenti per il suo terzo mandato. La sua gestione si concentra sul rafforzamento del commercio di vicinato, cercando di trovare soluzioni alla crescente presenza della grande distribuzione. Tra gli obiettivi dell’associazione ci sono anche iniziative per sostenere il ricambio generazionale tra gli imprenditori del settore. La conferma di Painini avviene in un momento di sfide significative per il commercio locale, con attenzione alle strategie di adattamento e sviluppo.

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? Punti chiave Come potrà il commercio di vicinato resistere alla grande distribuzione?. Quali strategie adotterà l'associazione per favorire il ricambio generazionale?. Come si integrerà l'innovazione tecnologica nelle botteghe storiche milanesi?. Perché la sicurezza dei quartieri è diventata una priorità economica?.? In Breve Assemblea tenutasi mercoledì 20 maggio presso la Sala Morghen di Milano.. Focus su commercio di vicinato, turismo, artigianato e piccola industria locale.. Obiettivo supporto microimprese e gestione passaggio generazionale per il prossimo triennio.. Dodici anni di gestione passati tra emergenza pandemica e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Andrea Painini guida Confesercenti per il terzo mandato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CONFESERCENTI, ASSEMBLEA MILANESE CONFERMA PAININI PRESIDENTE Sullo stesso argomento Andrea Painini è stato rieletto (per la terza volta) a capo di Confesercenti MilanoAndrea Painini è stato rieletto per la terza volta consecutiva alla guida di Confesercenti Milano, l’associazione che rappresenta le piccole medie... Confesercenti in assemblea. Terzo mandato per NannizziSarà Leonardo Nannizzi il Presidente provinciale di Confesercenti per i prossimi 4 anni. CONFESERCENTI MILANO: ANDREA PAININI RIELETTO ALL’UNANIMITÀ PRESIDENTE PER IL TERZO MANDATOAl centro dell’Assemblea Elettiva il futuro del commercio milanese, i giovani, l’innovazione e la tutela delle imprese di prossimità (mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2026 – L’Assemblea Elettiva ... mi-lorenteggio.com Andrea Painini è stato rieletto (per la terza volta) a capo di Confesercenti MilanoPainini guiderà per il terzo mandato consecutivo l'associazione milanese che rappresenta le piccole medie imprese milanesi ... milanotoday.it