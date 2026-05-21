Accessi abusivi ai pc dei magistrati | perquisizioni domiciliari e informatiche Indagato un tecnico del ministero

Sono state eseguite perquisizioni domiciliari e informatiche in relazione a un’indagine su accessi non autorizzati ai computer utilizzati da magistrati. Un tecnico impiegato presso un ministero è stato iscritto nel registro degli indagati. Le attività investigative sono state avviate dopo una denuncia riguardante presunti accessi illeciti ai sistemi informatici. Finora, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

Perquisizioni domiciliari e informatiche a seguito di una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati. Le ha eseguite la Procura di Milano, d’intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nell’ambito di una indagine sulle presunte violazioni dei pc di pubblici ministeri e giudici tramite il sistema Ecm, installato sui dispositivi del ministero della Giustizia. “Tali accessi – si legge in una nota del procuratore Marcello Viola – risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino”, a cui appartiene un tecnico ministeriale che risulta indagato. Articolo in aggiornamento L'articolo “Accessi abusivi ai pc dei magistrati”: perquisizioni domiciliari e informatiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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