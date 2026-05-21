Milano accessi abusivi ai pc dei magistrati tramite sistema ECM perquisizioni domiciliari e informatiche 3 indagati

La Procura di Milano ha avviato un’indagine riguardante accessi non autorizzati ai computer dei magistrati attraverso il sistema ECM. Sono state eseguite perquisizioni sia a livello domiciliare che informatico. Attualmente, sono tre le persone sottoposte a indagine. L’indagine è condotta in collaborazione con il Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Le autorità stanno analizzando i dati e cercando di chiarire le modalità e le eventuali responsabilità legate a queste intrusioni informatiche.

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