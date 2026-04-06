Terribile incidente a Cavour | scontro tra moto e furgone morto un uomo

Nella serata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, si è verificato un grave incidente lungo l'ex statale 589, chiamata via Pinerolo, a Cavour. Un scontro tra una moto e un furgone ha causato la morte di un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, sull'ex statale 589 (denominata in quel tratto via Pinerolo) a Cavour. A scontrarsi sono stati un furgone e una moto su cui viaggiavano due persone, un uomo e una donna. Il primo, 46 anni, è morto sul colpo. La seconda è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pinerolo dai sanitari del 118 Azienda Zero. Le sue condizioni non sono preoccupanti nonostante abbia riportato diverse fratture. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pinerolo. La strada è stata chiusa con forti problemi per il traffico. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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