Lo scontro tra la sua moto e una bici Marco muore nell’incidente Lascia tre figli

Pietralunga (Perugia), 22 marzo 2026 – La moto di grossa cilindrata che procede in salita, il ciclista che in compagnia di un amico scende, il terribile incontro-scontro all’altezza di Pian di Riccio. Una caduta tremenda che è costata la vita a Marco Clementi, 57 anni, titolare di un'impresa edile della zona, padre di tre figli. La ricostruzione. La tragedia che ha scosso Pietralunga è avvenuta intorno alle 11,30 di una domenica mattina. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’amico del ciclista a dare l’allarme subito dopo lo scontro. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, 118, carabinieri, polizia locale. Ma per Clementi non c’era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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