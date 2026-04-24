Nella stazione di Napoli Centrale, un uomo di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver compiuto una violenza sessuale su una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la segnalazione di un episodio che si è verificato nei pressi dei binari. La donna coinvolta è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per le cure del caso. L’uomo si trova ora in custodia cautelare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una donna è stata vittima di violenza sessuale nei pressi dei tornelli della metropolitana della stazione di Napoli Centrale, ubicata in piazza Garibaldi. L’aggressore, un uomo di 29 anni originario dello Sri Lanka, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Questo grave episodio ha scosso la comunità locale e rimarca l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi pubblici. La segnalazione dell’incidente è giunta direttamente al centro operativo della Polfer. La vittima, chiaramente sotto shock, ha allertato le forze dell’ordine poco dopo la molestia.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli Centrale: arrestato 29enne per violenza sessuale su una donna in flagrante

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