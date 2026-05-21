Milan Top News della mattina | la decisione di Cardinale su Allegri il giallo Ellison e lo scambio con la Juve
Questa mattina, sul sito PianetaMilan, sono state pubblicate le principali notizie riguardanti il club rossonero. La decisione del presidente sulla posizione dell’allenatore, le indagini sul caso Ellison e i dettagli di un recente scambio di giocatori con la Juventus sono tra gli argomenti più discussi. La rassegna include anche aggiornamenti su altre questioni legate alla squadra e alle operazioni di mercato in corso. Tutti gli approfondimenti sono disponibili nella sezione dedicata alle notizie di oggi.
Il quadro attorno al futuro del Milan si sta delineando con estrema precisione in queste ore. La dirigenza rossonera si muove contemporaneamente su tre tavoli strategici: la blindatura della guida tecnica, i chiarimenti sugli assetti societari di vertice e la pianificazione di una campagna acquisti estiva dai tratti fortemente ambiziosi. Ecco a voi, dunque, le Top News sul Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio 2026. La mattinata di PianetaMilan.it si è aperta confermando le solide indiscrezioni sulla panchina rossonera. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha preso una decisione definitiva: Massimiliano Allegri sarà confermato alla guida del Milan anche per la stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
BOMBA MILAN!!! Milan News Andrea Longoni Calcio Mercato
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