Milan Top News della mattina | la decisione di Cardinale su Allegri il giallo Ellison e lo scambio con la Juve

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, sul sito PianetaMilan, sono state pubblicate le principali notizie riguardanti il club rossonero. La decisione del presidente sulla posizione dell’allenatore, le indagini sul caso Ellison e i dettagli di un recente scambio di giocatori con la Juventus sono tra gli argomenti più discussi. La rassegna include anche aggiornamenti su altre questioni legate alla squadra e alle operazioni di mercato in corso. Tutti gli approfondimenti sono disponibili nella sezione dedicata alle notizie di oggi.

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Il quadro attorno al futuro del Milan si sta delineando con estrema precisione in queste ore. La dirigenza rossonera si muove contemporaneamente su tre tavoli strategici: la blindatura della guida tecnica, i chiarimenti sugli assetti societari di vertice e la pianificazione di una campagna acquisti estiva dai tratti fortemente ambiziosi. Ecco a voi, dunque, le Top News sul Milan finora pubblicate nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio 2026. La mattinata di PianetaMilan.it si è aperta confermando le solide indiscrezioni sulla panchina rossonera. Il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha preso una decisione definitiva: Massimiliano Allegri sarà confermato alla guida del Milan anche per la stagione 2026-2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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