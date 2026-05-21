Milan Top News della mattina | la decisione di Cardinale su Allegri il giallo Ellison e lo scambio con la Juve

Questa mattina, sul sito PianetaMilan, sono state pubblicate le principali notizie riguardanti il club rossonero. La decisione del presidente sulla posizione dell’allenatore, le indagini sul caso Ellison e i dettagli di un recente scambio di giocatori con la Juventus sono tra gli argomenti più discussi. La rassegna include anche aggiornamenti su altre questioni legate alla squadra e alle operazioni di mercato in corso. Tutti gli approfondimenti sono disponibili nella sezione dedicata alle notizie di oggi.

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