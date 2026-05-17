Durante le ultime due finestre di mercato, il Milan ha nuovamente mostrato interesse per un calciatore in possesso di un'offerta proveniente dal Liverpool. La situazione del club rossonero appare molto complicata, con numerosi problemi interni che rendono difficile prevedere eventuali mosse di mercato. La trattativa sembra ancora in fase preliminare, senza aggiornamenti ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La vicenda si inserisce in un quadro di incertezza generale sul futuro della rosa.

Nel Milan regna il caos più totale, per tale motivo è complesso anche solo ipotizzare scenari di mercato. A prescindere da chi siederà in panchina e da chi si occuperà della campagna acquisticessioni, è evidente come la rosa avrà necessariamente bisogno di alzare il livello di esperienza in campo internazionale. In tal senso torna di moda un vecchio obiettivo, ma neanche troppo, per il reparto arretrato. Parliamo di Joe Gomez, difensore del Liverpool quest’anno frenato da problemi fisici, muscolari e non. Stando a Matteo Moretto, il ventottenne inglese “è stato riproposto al Milan anche negli ultimi giorni”. Nessuna trattativa è in piedi, appunto perché mancano gli interlocutori: Tare è destinato ad andar via e ora come ora non si sa chi prenderà il suo posto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lo hanno offerto di nuovo al Milan: affare low cost col Liverpool

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