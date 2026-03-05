Difese milionarie contro droni low cost | il prezzo della guerra all’Iran sarà elevato

Il governo ha annunciato di aver speso milioni di euro per sviluppare sistemi di difesa contro droni a basso costo. La decisione arriva in risposta a recenti attacchi che hanno coinvolto apparecchi di modeste dimensioni ma potenzialmente dannosi. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di proteggere infrastrutture strategiche, senza però entrare nel dettaglio delle tecnologie impiegate. La questione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per le minacce provenienti dal cielo.

Roma, 5 mar – Questa è una storia che sa di film già visto. Ci ricordiamo ancora della cosiddetta “Guerra dei 12 giorni” di giugno 2025: anche lì gli Stati Uniti e Israele avevano attaccato l’Iran nel bel mezzo dei negoziati sul nucleare – ricordiamo che l’Iran negli ultimi 15 anni ha acconsentito a controlli internazionali sulla propria attività nucleare, Israele no. Qui però c’è un grosso cambiamento per quanto riguarda la forza impiegata e soprattutto la decisione di attacco. Infatti, se nelle schermaglie di giugno scorso gli Stati Uniti furono “trascinati” da Israele, che aveva preso l’iniziativa per l’attacco, la scorsa settimana si è manifestata invece una volontà congiunta da parte di Washington e Tel Aviv, con una trazione americana molto più forte. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Argomenti discussi: Dall'Iran all'Ucraina, il drone low cost che ha cambiato la guerra: la lezione dello Shahed.

