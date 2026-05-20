Il Milan si prepara alla partita contro il Cagliari, in programma domenica 20 maggio alle ore 20:45. La squadra dovrebbe schierare Modric in campo, con la possibilità di tornare titolare dopo un infortunio, indossando una maschera protettiva. Le ultime notizie sulle formazioni indicano che il centrocampista potrebbe essere in campo fin dall'inizio, ma la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. La partita rappresenta un'occasione importante per il Milan di mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League.

Mancano solo 90 minuti per chiudere la stagione 2025-2026 del Milan. Un'annata non totalmente positiva per la squadra di Massimiliano Allegri: sfumate a dicembre la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, i rossoneri hanno accarezzato il sogno Scudetto fino a metà marzo grazie alla vittoria nel derby. Poi, il crollo: 5 sconfitte in 7 partite che hanno rimesso in discussione una qualificazione in Champions League che sembrava ormai blindata. Domenica 24 maggio, alle ore 20:45, contro il Cagliari a 'San Siro' servirà una vittoria a tutti i costi. Mike Maignan e compagni, consapevoli dell'importanza del match, hanno chiesto e ottenuto di andare in ritiro a Milanello da venerdì mattina, replicando la mossa che ha portato al successo per 2-1 contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan si gioca la Champions con il ‘miracolo’ Modri?: tornerà titolare con la maschera protettiva

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