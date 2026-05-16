Il centrocampista si è presentato in campo indossando una maschera protettiva, dopo aver subito un intervento chirurgico. L'infortunio è stato causato da un contrasto durante una partita precedente, che ha richiesto un intervento per il recupero. La decisione di tornare in campo con la maschera è stata condivisa tra il giocatore e lo staff medico, che ha approvato l'uso di protezioni per permettere al calciatore di partecipare alle partite senza aggravare il problema.

? Punti chiave Come potrà Modric giocare con la maschera protettiva dopo l'operazione?. Chi ha causato l'infortunio che ha rischiato di fermare il croato?. Quali sono le conseguenze del rientro di Luka sulla tattica di Allegri?. Come influirà questo recupero sulla partecipazione di Modric al Mondiale?.? In Breve Infortunio avvenuto il 26 aprile contro il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli.. Modric ha collezionato 33 presenze in Serie A e 3 gol totali stagionali.. Il giocatore ha accumulato 2.836 minuti in campo durante la stagione agonistica.. Samuele Ricci resta assente per una distorsione alla caviglia prima del match.. Luka Modric torna ad allenarsi con il Milan questo sabato 16 maggio 2026, dopo una convalescenza accelerata che lo porterà in panchina domani contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modric, miracolo con la maschera: torna in campo per il Milan

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