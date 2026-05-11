Milan il déjà-vu di Allegri | un ritorno da incubo che ricorda la Juve del 2023 24

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si trova di fronte a un inizio di stagione che richiama un episodio passato, con un andamento che somiglia a quello vissuto dalla Juventus nella stessa stagione. I dati raccolti evidenziano come il girone di ritorno della squadra rossonera abbia mostrato caratteristiche analoghe a quelle della Juventus nel campionato 20232024. Questa coincidenza ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno confrontato le due fasi di campionato.

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