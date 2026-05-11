Il Milan si trova di fronte a un inizio di stagione che richiama un episodio passato, con un andamento che somiglia a quello vissuto dalla Juventus nella stessa stagione. I dati raccolti evidenziano come il girone di ritorno della squadra rossonera abbia mostrato caratteristiche analoghe a quelle della Juventus nel campionato 20232024. Questa coincidenza ha attirato l’attenzione degli analisti, che hanno confrontato le due fasi di campionato.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Morto il papà di Hansi Flick: dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico, ma siederà comunque sulla panchina del Barcellona Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, il déjà-vu di Allegri: un ritorno da incubo che ricorda la Juve del 2023/24

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