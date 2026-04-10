Milan ecco il piano per il nuovo centrocampo | Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talento

Il Milan sta lavorando a un piano per rinforzare il centrocampo, con l'obiettivo di portare a termine un acquisto importante. Tra le mosse previste ci sono diverse cessioni di giocatori e l'interesse concreto per il centrocampista tedesco, attualmente in forza a un club di alta classifica. Contestualmente, si parla di un possibile ritorno di un talento cresciuto nel settore giovanile del club.

Manca sempre meno all'inizio del prossimo calciomercato estivo e le trattative cominciano a scaldarsi. Una delle più chiacchierate nelle ultime ore riguarda il forte interesse del Milan per Leon Goretzka. Come già annunciato tempo fa, il centrocampista del Bayern Monaco lascerà la Baviera dopo otto anni densi di successi. Com'è normale che sia per un giocatore del suo livello, la concorrenza non manca, persino in Italia con la Juventus interessata al giocatore. Per un colpo di questo genere, sembra essere necessaria però qualche uscita. Come raccontato in mattinata da 'Il Corriere dello Sport', in mezzo al campo sembrano essere ai saluti due rossoneri che potrebbero aiutare il club rossonero ad ottenere una cifra importante per rientrare delle spese di Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talento Calciomercato in primo piano: addio André, novità su Goretzka e talento nel mirino. Saluta Estupinan?Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Leggi anche: Milan, centrocampo stellare per il ritorno in Champions: contatti per Bernardo Silva. E su Goretzka … Temi più discussi: Meloni riparte da lavoro e piano casa: ecco il piano d’azione del governo per le prossime settimane; Napoli, ecco il piano recuperi degli infortunati: il primo a rientrare sarà Rrahmani; Milan, il piano per l’attacco: piace Nicolas Jackson, poi Retegui o Nunez. Idea Lewandowski; Il piano di Abodi per commissariare la Figc: ecco cosa può succedere. BdM, la cordata Iccrea-Popolare Puglia e Basilicata bussa a Mcc: ecco il piano per spartirsi le filiali dell’ex Popolare di BariL’altra manifestazione d’interesse per BdM è arrivata dal Credem. Ma la controllata di Mcc fa gola anche ad Agricole e Unicredit. Il patrimonio di 566 milioni fa da base d’asta ... milanofinanza.it Bilocali a 375 euro al mese, il piano del Comune per affitti low cost a Milano: ecco dove e come funzioneràApprovata la delibera per il Piano straordinario per la Casa accessibile: il Comune mette a disposizione aree pubbliche per 90 anni. Canoni fissati a un massimo di 90 euro al metro quadro all'anno per ... milanotoday.it Secondo noi starebbe bene nel Milan Ma lasciamo a voi i commenti #acmilan #tonali - facebook.com facebook Il Milan Primavera torna a casa! Milan-Atalanta, valida per la 33ª giornata del campionato Primavera 1, si giocherà alla lunedì 13 aprile alle 17.00 Vi aspettiamo, ingresso gratuito x.com