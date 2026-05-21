Il Milan affronta una stagione caratterizzata da momenti alterni, ma trova nella presenza di Luka Modric una guida stabile. Il centrocampista, portato in Italia da un trasferimento recente, ha già dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra, contribuendo con la sua esperienza e qualità tecnica. Le sue prestazioni sul campo sono state decisive in diverse fasi del campionato, offrendo un punto di riferimento per i compagni e influenzando positivamente l’andamento delle partite.

In una stagione piena di alti e bassi, il Milan ha trovato nella classe eterna di Luka Modric la bussola per orientarsi nel momento più delicato. Oggi pomeriggio al Bentegodi di Verona, Massimiliano Allegri non avrà dubbi: il croato sarà il regista davanti alla difesa, il punto di riferimento per ridare ordine e concretezza alla manovra rossonera. Con 2666 minuti già nelle gambe in campionato (31 presenze su 31 giornate, praticamente inamovibile), Modric è pronto a superare quota 2700 minuti stagionali proprio contro i gialloblù. Un dato che testimonia non solo la sua incredibile resistenza fisica, ma anche il ruolo centrale che ricopre in questa squadra. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: la classe eterna di Modric

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il coro per modric milan Verona

Sullo stesso argomento

Napoli-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match di Serie A. Sfida di classe tra De Bruyne e ModricLa 31esima giornata di Serie A si conclude lunedì sera, giorno di Pasquetta con il big match tra Napoli e Milan, le due squadre antagoniste per...

Napoli-Milan: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match di Serie A. Sfida di classe tra De Bruyne e ModricLa 31esima giornata di Serie A si conclude questa sera, giorno di Pasquetta con il big match tra Napoli e Milan, le due squadre antagoniste per...

Milan sempre nella bufera: Come la Longobarda, Joao Felix eterna promessa | ESCLUSIVOIl Milan è stato tra i protagonisti dell’ultimo mercato estivo e ha rinforzato massicciamente la rosa a disposizione di Conceicao con gli arrivi tra gli altri di Gimenez, Walker e Joao Felix. Sulle ... calciomercato.it

Milan-Juventus: le statistiche di una sfida eternaMilan-Juventus, una sfida eterna: le statistiche della rivalità tra rossoneri e bianconeri che si rinnoverà nella nona giornata di Serie A. Milan-Juventus, una sfida eterna: le statistiche della ... punto-informatico.it