Lunedì sera, nel giorno di Pasquetta, si disputa il match tra Napoli e Milan, una delle sfide più attese della 31esima giornata di Serie A. La partita vede protagonisti di livello internazionale e si svolge in un momento di grande equilibrio tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti. In campo, si sfideranno giocatori di punta, tra cui De Bruyne e Modric, in un incontro trasmesso in diretta sia in tv che in streaming.

La 31esima giornata di Serie A si conclude lunedì sera, giorno di Pasquetta con il big match tra Napoli e Milan, le due squadre antagoniste per provare a candidarsi come principale inseguitrice dell'Inter capolista. I partenopei sono in salute e sono reduci da quattro successi di fila, nonostante le numerose assenze e distano 7 punti dalla vetta. I rossoneri, a -6 dall'Inter, possono contare su un vantaggio di un punto sul Napoli, il che aggiunge ulteriori significati per questa sfida. Doppio confronto anche per i due tecnici, entrambi finiti nel mirino della nazionale dopo la debacle in Bosnia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match di Serie A. Sfida di classe tra De Bruyne e Modric

Lazio-Milan: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie ALa domenica di Serie A si conclude allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra Lazio e Milan.

Lazio-Milan: formazioni ufficiali, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie ALa domenica di Serie A si conclude allo stadio Olimpico di Roma, teatro del big match tra Lazio e Milan.

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’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. facebook

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