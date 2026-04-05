Questa sera si disputa il match tra Napoli e Milan, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. La sfida si svolge nel giorno di Pasquetta e vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di rafforzare le rispettive posizioni in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le modalità di visione, sia in televisione che in streaming, con orario di inizio fissato nel tardo pomeriggio. Tra i giocatori in campo, si segnalano le sfide tra De Bruyne e Modric.

La 31esima giornata di Serie A si conclude questa sera, giorno di Pasquetta con il big match tra Napoli e Milan, le due squadre antagoniste per provare a candidarsi come principale inseguitrice dell'Inter capolista. I partenopei sono in salute e sono reduci da quattro successi di fila, nonostante le numerose assenze e distano 10 punti dalla vetta. I rossoneri, a -9 dall'Inter, possono contare su un vantaggio di un punto sul Napoli, il che aggiunge ulteriori significati per questa sfida. Entrambe hanno una partita in meno rispetto alla squadra di Chivu. Doppio confronto anche per i due tecnici, entrambi finiti nel mirino della nazionale dopo la debacle in Bosnia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli-Milan: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming) e orario del big match di Serie A. Sfida di classe tra De Bruyne e Modric

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