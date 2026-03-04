Il retroscena di Bedin | Stavo per portare Thiago Silva all’Inter poi arrivò il Milan e me lo soffiò

Gianfranco Bedin rivela di aver avuto l’opportunità di portare Thiago Silva all’Inter, ma il trasferimento non si concretizzò perché il Milan si fece avanti e lo acquistò prima. Il dirigente sportivo condivide questa particolare esperienza, spiegando i dettagli di quella trattativa sfumata e il ruolo che ebbe in quella fase della carriera del calciatore brasiliano.

Gianfranco Bedin, 80 anni, è stato il mediano dell'Inter dal 1964 al 1974. Il centrocampista dei nerazzurri di Herrera, la squadra in grado di vincere due Coppe dei Campioni consecutive tra il 1964 e il 1965, si è raccontato in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le sue memorie dei derby del passato, in vista della stracittadina in programma domenica 8 marzo. “Che battaglie nei derby. Gianni (Rivera, n.d.r.) aveva gli occhi sulla nuca e la partita già in testa, come un film. Lo tormentavo, gli tiravo la maglia ma lui niente, impassibile. Il gol più bello della mia vita lo feci in un derby, abbandonai la sua marcatura e mi spinsi avanti, tiro di controbalzo di sinistro all’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

