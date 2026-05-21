Milan il nuovo blitz di Cardinale per la Champions e la verità sulla cessione delle quote a Ellison

Gerry Cardinale si prepara a tornare a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Cagliari in programma domenica sera. Nel frattempo, si fanno più chiare le modalità della cessione delle quote azionarie a Ellison, con dettagli sulle trattative e sugli accordi ufficiali. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte, ma nelle ultime settimane si sono susseguite notizie riguardanti il processo di trasferimento di proprietà e le strategie del fondo di investimento.

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