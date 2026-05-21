Milan il nuovo blitz di Cardinale per la Champions e la verità sulla cessione delle quote a Ellison
Gerry Cardinale si prepara a tornare a San Siro per assistere alla partita tra Milan e Cagliari in programma domenica sera. Nel frattempo, si fanno più chiare le modalità della cessione delle quote azionarie a Ellison, con dettagli sulle trattative e sugli accordi ufficiali. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte, ma nelle ultime settimane si sono susseguite notizie riguardanti il processo di trasferimento di proprietà e le strategie del fondo di investimento.
L'appuntamento è di quelli da non fallire. Con una vittoria, infatti, il Milan di Massimiliano Allegri centrerebbe l'obiettivo della qualificazione in Champions League, un traguardo sportivo ed economico fondamentale per il club. Motivo per cui Cardinale, come ha confermato anche 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, tornerà a supportare l'allenatore e i giocatori in vista dell'ultima fatica dell'annata 2025-2026. Da capire se arriverà dopodomani, sabato, recandosi già a Milanello. Oppure se giungerà in Italia soltanto nella giornata di domenica. Difficile, al momento, fare previsioni vista l'agenda sempre piena del patron rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Mercato MilanClamoroso Asse Cardinale Allegri! Colpo dalla Premier!
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