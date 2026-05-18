Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Genoa con il punteggio di 2-1, portandosi a 70 punti in classifica. La partita si è svolta in un clima teso, con un blitz davanti a un dirigente del Genoa nel pomeriggio. La vittoria permette ai rossoneri di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, con l’ultimo passo ancora da compiere.

Ma ieri, allo stadio 'Ferraris' di Genova, contro il combattivo Genoa di Daniele De Rossi, il Diavolo ha dimostrato di essere ancora vivo. Sia chiaro: la vittoria in trasferta, 2-1, colta da Mike Maignan e compagni non cancella né mette totalmente alle spalle il periodo nero, ma è sicuramente un buon viatico per affrontare l'ultima gara della stagione con rinnovata fiducia ed ottimismo. Complici i risultati degli altri campi, la volata per l'Europa che conta è diventata una vera e propria bagarre. Ecco i verdetti e la situazione a un turno dalla fine: Napoli (73 punti): Matematicamente qualificato in Champions League grazie allo 0-3 sul Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, blitz a Genova davanti a Cardinale: per la Champions manca solo l’ultimo passo

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