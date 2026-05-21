Milan il caso Giménez e la verità del padre | Ecco come sta davvero Ma spunta la cifra per la cessione
A Milano si parla di Santiago Giménez, con attenzione alle sue condizioni fisiche dopo un infortunio alla caviglia e alla scarsità di gol in campionato. La situazione del giocatore ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si fa strada anche la questione economica legata alla sua cessione. Il padre del calciatore ha rilasciato dichiarazioni sulla reale condizione del figlio, aggiungendo dettagli che alimentano il dibattito sulla sua permanenza o partenza dal club.
Inutile girarci intorno: la stagione 2025-2026 di Santiago Giménez al Milan è stata finora pessima, condizionata da una serie di fattori sfortunati. L'attaccante si è bloccato in avvio di stagione, il 28 ottobre 2025 in casa dell'Atalanta, per un problema alla caviglia. Una situazione piuttosto seria che lo ha prima indirizzato verso una terapia conservativa e poi, il 19 dicembre 2025, all'operazione in artroscopia per risolvere definitivamente il problema. Dopo tre mesi di stop il 'Bebote' è tornato in campo, ha collezionato minuti e ha ritrovato anche lo spazio da titolare nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Ma dei gol, purtroppo, neanche l’ombra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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