Milan il caso Giménez e la verità del padre | Ecco come sta davvero Ma spunta la cifra per la cessione

A Milano si parla di Santiago Giménez, con attenzione alle sue condizioni fisiche dopo un infortunio alla caviglia e alla scarsità di gol in campionato. La situazione del giocatore ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si fa strada anche la questione economica legata alla sua cessione. Il padre del calciatore ha rilasciato dichiarazioni sulla reale condizione del figlio, aggiungendo dettagli che alimentano il dibattito sulla sua permanenza o partenza dal club.

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