Cessione Nkunku | ecco la cifra che serve al Milan e a chi potrebbe piacere

Il Milan valuta la cessione di Nkunku durante la prossima sessione estiva di mercato. La trattativa sembra ancora in fase di definizione e il club potrebbe decidere di vendere il calciatore francese. La cifra richiesta per il trasferimento è stata resa nota, ma le trattative sono ancora in corso. La possibile partenza di Nkunku potrebbe influenzare le strategie di mercato del club.

Calciomercato Milan, mancano sempre meno mesi e settimane alla prossima sessione estiva. Lo scorso anno il Diavolo era alla ricerca di una nuova prima punta affidandosi a Nkunku prelevato dal Chelsea. Il francese sta deludendo: solo 5 gol in stagione non entrando mai davvero al massimo nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. In estate il Milan potrebbe cambiare molto in attacco con possibili cessioni e nuovi arrivi. Tra i giocatori in bilico resta proprio Nkunku che sta deludendo da quando è arrivato in rossonero. Pagato 37 milioni di euro più 5 di bonus al Chelsea percepisce più di 9 milioni di euro lordi a stagione. Se non dovesse... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cessione Nkunku: ecco la cifra che serve al Milan e a chi potrebbe piacere Articoli correlati Calciomercato Milan, serve una scossa in attacco: ecco chi potrebbe fare davvero al caso del DiavoloNon è un mistero che il Milan si stia muovendo sul mercato per regalare ad Allegri un attaccante di caratura internazionale. Annuncio Nkunku: “Resto al Milan”, niente cessioneL’arrivo di Mateta sempre più vicino aveva lasciato pensare ad una cessione di Christopher Nkunku in queste ultime ore di mercato invernale con il... Tutto quello che riguarda Cessione Nkunku Fullkrug si rompe un dito del piede, il Milan blocca la cessione di Nkunku: quante partite saltaNiclas Fullkrug è arrivato a Milano dieci giorni fa ma è già costretto a visitare l'infermeria rossonera per un infortunio. Dopo la terza partita giocata con il Milan il tedesco alza bandiera bianca a ... fanpage.it Annuncio Nkunku: Resto al Milan, niente cessioneL’arrivo di Mateta sempre più vicino aveva lasciato pensare ad una cessione di Christopher Nkunku in queste ultime ore di mercato invernale con il francese accostato a diverse società negli ultimi ... calciomercato.it