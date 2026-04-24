Un ex giocatore dell'Inter è disposto a tutto pur di portare via Nicolò Barella, con una cifra di cessione già circolata nel mercato. La società nerazzurra, nel frattempo, ha riconquistato il suo momento cruciale, mentre le trattative per il futuro del centrocampista continuano a fare notizia. Si attendono sviluppi sulle offerte e sulle possibili decisioni legate alla sua permanenza o partenza.

di Bruno De Santis Nicolò Barella potrebbe lasciare i nerazzurri al termine di questa stagione se dovesse arrivare un’offerta importante: l’ex Inter fa sul serio Si è ripreso l’ Inter nel momento decisivo. Nicolò Barella ha faticato ad inizio 2026, soprattutto tra febbraio e marzo quando la squadra nerazzurra sembrava in affanno. In affanno era anche il centrocampista ex Cagliari che però ha scelto il momento giusto per tornare a correre, segnare, trascinare la squadra. Sembrava quasi un problema tra febbraio e marzo quando, svanita la Champions, l’Inter sembrava essere entrata in una crisi che avrebbe potuto anche portare via il campionato. Invece è tornato decisivo: due gol e due assist nelle ultime cinque partite, prestazioni dominanti, sempre nel vivo del gioco, sempre pronto a fare uno scatto in più.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’ex Inter pronto a tutto per Barella: spunta la cifra per la cessione

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