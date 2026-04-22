Milan su Ismael Koné | Moretto conferma la voce di mercato Ecco chi è e dove potrebbe giocare

Il Milan sarebbe interessato a Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, secondo quanto riferito da Matteo Moretto. La squadra rossonera avrebbe avviato contatti per valutare un possibile trasferimento, anche se nessuna trattativa ufficiale è ancora stata annunciata. Koné, classe 2000, ha già giocato in diverse squadre italiane e si trova attualmente sotto contratto con il Sassuolo. La situazione resta da seguire per eventuali sviluppi.

Nella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné. Il canadese classe 2002 ha un contratto in scadenza nel 2030 con il Sassuolo, che la scorsa estate lo ha prelevato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del campionato, che in stagione ha già realizzato 6 gol in 30 presenze con la maglia neroverde, tra cui anche quello a San Siro contro il Diavolo. Il valore di mercato indicato da 'Transfermarkt' è di 20 milioni, ma sappiamo che il club emiliano è una bottega cara e che Carnevali potrebbe chiederne anche di più per uno dei suoi pupilli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocare Notizie correlate Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su IsmaelDa Manu a Ismael, un passaggio che potrebbe concretizzarsi già la prossima estate. Infortunati Roma, allarme totale su Mancini: ecco quando potrebbe rientrare. Novità su Wesley e KonéBastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fabregas programma il Como del futuro: Parlo spesso di Ismael Koné con Ludi, il mio vice guarda il Real Madrid Castilla; Ismael Koné pronto per una big? Grosso: Sta migliorando in quello che è il suo tallone d'Achille; Report – Inter Milan Sent Scouts To Observe Four Cagliari & Sassuolo Stars Last Weekend; Un Koné fa sempre comodo. Manu o Ismael, due candidati per portare energia al centrocampo nerazzurro. Milan, per il centrocampo si guarda in Serie A: la concorrenza è tanta!In casa rossonera si pensa al futuro e a nuovi innesti per il centrocampo. La dirigenza ha messo gli occhi sulla rivelazione della stagione! spaziomilan.it Ad Allegri piace Ismael Koné del Sassuolo: sul giocatore anche l'InterDopo che nel primo pomeriggio di oggi 22 aprile la Gazzetta dello Sport aveva riportato un interesse concreto del Milan per Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002 del Sassuolo, ... milannews.it Anche il Milan punta il suo Koné: verso il derby degli... acquisti omonimi. È il nome giusto per il centrocampo rossonero Goretzka, certo, ma non solo. Il Milan vuole cambiare più di un giocatore a centrocampo e per il mercato dell’estate segue Ismael K - facebook.com facebook L'Inter punta Manu Koné, il Milan vuole Ismael del Sassuolo: l'indiscrezione x.com