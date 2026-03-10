Milan Allegri è un gigante | ecco perché Mercato André sogna e prende piede un maxi scambio

Il Milan si prepara a una giornata intensa con aggiornamenti sul mercato e sulle strategie della squadra. Oggi, si parla di un possibile maxi scambio che coinvolge alcuni giocatori chiave e di un interesse crescente per un talento che potrebbe rafforzare il reparto offensivo. Le notizie pubblicate questa mattina evidenziano i piani e le mosse in corso da parte della società rossonera.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 10 marzo 2026. Ma anche nel corso della giornata sono emerse novità molto interessanti che rendono bene l'idea di cosa si viva nel mondo rossonero in questi giorni. Il successo sul derby ha rilanciato le ambizioni del Diavolo in chiave Scudetto, certo, ma bisognerà mantenere un elevato standard di rendimento e continuità per centrare prima il piazzamento in Champions League. E poi si vedrà. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è un grande allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

